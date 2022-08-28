В районе Бурятии в ДТП пострадали 4 человека

Накануне в Иволгинском районе произошло ДТП с участием двух автомобилей. В 11 утра, 27 августа, на дороге между селами Нур-Селение и Иволга столкнулись Honda Freed Spike и Toyota Chaser, сообщает местная группа Иволга-инфо 24/7.

В результате ДТП пострадали 4 человека, все получили переломы - мужчина 38 лет, женщина 25 лет, мужчина 25 лет, мужчина 35 лет. Пострадавших госпитализировали в медучреждение.

Фото: Иволга-инфо 24/7