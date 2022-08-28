Происшествия 28.08.2022 в 16:00
В районе Бурятии пьяный водитель сбил велосипедиста
Отсутствие водительских прав не помешало 18-летнему выпившему сельчанину сесть за руль УАЗа
Текст: Евгения Гармаева
Вчера, 27 августа, в Джидинском районе в селе Петропавловка произошло ДТП с пострадавшим. Как сообщают в группе Джида-инфо 24/7, 18-летний водитель автомобиля УАЗ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на велосипедиста 1986 года рождения.
Фото: Джида-инфо 24/7
Отметим, житель за рулем УАЗа не имел водительские права.
«В результате ДТП гражданин, управлявший велосипедом, получил травмы. Доставлен в районную больницу.»- сообщили в дежурной части ОМВД по Джидинскому району.
Фото: Джида-инфо 24/7
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