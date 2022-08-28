В районе Бурятии пьяный водитель сбил велосипедиста

«В результате ДТП гражданин, управлявший велосипедом, получил травмы. Доставлен в районную больницу.» - сообщили в дежурной части ОМВД по Джидинскому району.

Вчера, 27 августа, в Джидинском районе в селе Петропавловка произошло ДТП с пострадавшим. Как сообщают в группе Джида-инфо 24/7, 18-летний водитель автомобиля УАЗ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на велосипедиста 1986 года рождения.Отметим, житель за рулем УАЗа не имел водительские права.Фото: Джида-инфо 24/7