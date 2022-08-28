Происшествия 28.08.2022 в 16:00

В районе Бурятии пьяный водитель сбил велосипедиста

Отсутствие водительских прав не помешало 18-летнему выпившему сельчанину сесть за руль УАЗа
A- A+
Текст: Евгения Гармаева
В районе Бурятии пьяный водитель сбил велосипедиста
 Вчера, 27 августа, в Джидинском районе в селе Петропавловка произошло ДТП с пострадавшим. Как сообщают в группе Джида-инфо 24/7, 18-летний водитель автомобиля УАЗ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на велосипедиста 1986 года рождения.

«В результате ДТП гражданин, управлявший велосипедом, получил травмы. Доставлен в районную больницу.»

- сообщили в дежурной части ОМВД по Джидинскому району.
Отметим, житель за рулем УАЗа не имел водительские права.


Фото: Джида-инфо 24/7
Теги
пьяные водители ДТП

Все новости

В районе Бурятии пьяный водитель сбил велосипедиста
28.08.2022 в 16:00
В Улан-Удэ ищут дом для кота, который до самой старости будет котенком
28.08.2022 в 15:21
В Улан-Удэ с размахом прошел фестиваль «Русское лето»
28.08.2022 в 14:57
В Улан-Удэ открытие H&M вызвало ажиотаж
28.08.2022 в 14:17
Прокуратура Бурятии заставила тункинскую администрацию обеспечить жителей села чистой водой
28.08.2022 в 09:37
В районе Бурятии в ДТП пострадали 4 человека
28.08.2022 в 09:37
Почему в Бурятии простаивают дома культуры
28.08.2022 в 08:00
Волонтер из Бурятии продолжает помогать жителям Донбасса
28.08.2022 в 07:00
Для жителей Иволгинского района Бурятии открыли две новые площадки для спорта и отдыха
27.08.2022 в 20:38
В Иволгинском районе Бурятии открылась третья за полгода амбулатория
27.08.2022 в 20:31
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 августа

Читайте также
В районе Бурятии в ДТП пострадали 4 человека
Авария произошла накануне между селами Нур-Селение и Ивогла
28.08.2022 в 09:37
В пригороде Улан-Удэ произошло ДТП с четырьмя пострадавшими
Недалеко от Нижней Иволги столкнулись две легковушки
27.08.2022 в 15:51
В лесу Бурятии без вести пропала старушка
73-летняя женщина ушла за дикоросами еще 25 августа
27.08.2022 в 15:37
В Новом Уояне Бурятии за ночь произошло еще 2 крупных пожара
Органы внутренних дел ищут лиц, причастных к поджогам
27.08.2022 в 15:27
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru