Происшествия 28.08.2022 в 17:21

В районе Бурятии мужчина пропал во время охоты

Его пустую лодку на берегу обнаружил напарник
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Текст: Евгения Гармаева
В районе Бурятии мужчина пропал во время охоты

В Северо- Байкальском районе без вести пропал мужчина. Как сообщают в группе "Северобайкалье-инфо 24/7", 27 августа в 05:00 двое мужчин вышли на охоту в местности п. Кичера. В 11:45 один из них обнаружил лодку напарника на берегу пустую и сообщил о пропаже в дежурную часть.

В 13:23 на место прибыли бригады поисково-спасательного отряда в количестве 3 человек и 2 единиц техники. 

«Осмотрены береговые зоны левого и правого берегов озера. Просмотрено дно до глубины 1-1,5 м на удалении 10 км от места нахождения лодки.  18:00 закончены поиски, результатов не дали. Приостанавливаются до выяснения новых обстоятельств»

- сообщили в группе.

Фото: "Номер один"

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