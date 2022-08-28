В районе Бурятии мужчина пропал во время охоты

В Северо- Байкальском районе без вести пропал мужчина. Как сообщают в группе "Северобайкалье-инфо 24/7", 27 августа в 05:00 двое мужчин вышли на охоту в местности п. Кичера. В 11:45 один из них обнаружил лодку напарника на берегу пустую и сообщил о пропаже в дежурную часть.

В 13:23 на место прибыли бригады поисково-спасательного отряда в количестве 3 человек и 2 единиц техники.

«Осмотрены береговые зоны левого и правого берегов озера. Просмотрено дно до глубины 1-1,5 м на удалении 10 км от места нахождения лодки. 18:00 закончены поиски, результатов не дали. Приостанавливаются до выяснения новых обстоятельств» - сообщили в группе.

Фото: "Номер один"