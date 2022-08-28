Происшествия 28.08.2022 в 20:02

В Бурятии пьяная мать ножом и кухонной лопаткой отгоняла полицейских

Суд вынес приговор разбушевавшейся сельчанке
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии пьяная мать ножом и кухонной лопаткой отгоняла полицейских
Этим летом Мухоршибирский районный суд вынес приговор местной жительнице за угрозы и применения насилия в отношении представителя власти. 

Известно, что несколько месяцев назад в Мухоршибирском районе в поселке Саган-Нур двое инспекторов ПДН пришли по адресу сельчанки Александры Ивановой (имя и фамилия изменены). Полицейские проводили профилактическую работу в отношении родителей, отрицательно влияющих на детей и кого ранее привлекали к административной ответственности, а также в целях выявления и пресечения административных правонарушений.

Уполномоченные постучались в дом, представились, предъявили удостоверения и прошли внутрь. Но в в тот день Александра была пьяна, а визит полицейских, вероятно, ее застал врасплох. Выпившая женщина испугалась, что у нее могут отобрать двух ее малолетних детей. И она решила вооружиться... кухонным ножом и лопаткой!

«Взяла со стола в руки нож и деревянную лопатку, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, а также то, что сотрудники полиции являются представителями власти и находятся при исполнении своих должностных обязанностей, умышленно не менее трех раз замахнулась ножом и деревянной лопаткой в сторону одного сотрудника, не менее двух раз замахнулась ножом и деревянной лопаткой в сторону другого сотрудника, после чего, умышленно высказала угрозы применения насилия»

- говорится в приговоре. 
Более того, помахав столовыми приборами, Александра подошла к старшему участковому полиции и пять раз стукнула его кулаком в плечо. Затем, угрожая лопаткой с ножом отогнала полицейских в ограду, продолжая поливать угрозами. 

Впрочем, позднее о своих действиях сельчанка все-таки пожалела, ведь нападение на сотрудника полиции - преступление серьезное.  При ознакомлении с материалами уголовного дела в порядке ст. 315 УПК РФ обвиняемой заявлено ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в связи с согласием с предъявленным обвинением. В суде Александра Иванова сообщила, что понимает существо предъявленного обвинения, согласна с ним и раскаивается в содеянном. К слову, перед полицейскими она извинилась.

В итоге Мухоршибирский районный суд постановил Александру Иванову признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (Прим.ред. - применение насилия и угроза применения насилия в отношении представителей власти) и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 2 года. Назначенное наказание считать условным и установить испытательный срок 1 год 6 месяцев.

Фото: "Номер один"

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