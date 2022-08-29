Происшествия 29.08.2022 в 09:00

В Бурятии потерпевший сам оказался на скамье подсудимых

Сельчанин дал ложные показания в суде
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Бурятии потерпевший сам оказался на скамье подсудимых
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя села Аргада Курумканского района. Он обвинялся в даче заведомо ложных показаний в суде.

«Мужчина, являясь потерпевшим по уголовному делу, в ходе предварительного следствия и судебного рассмотрения дела был предупрежден об ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Несмотря на это, с целью помочь избежать уголовной ответственности обвиняемому, гражданин изменил показания, которые давал в ходе следствия. Он дал заведомо ложные сведения о непричастности подсудимого к совершению тяжкого преступления, обвинив в содеянном двух других лиц», - рассказали в прокуратуре Бурятии.

Суд признал сельчанина виновным и приговорил к 2 годам лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу.

Фото: «Номер один»
Теги
лжесвидетельство

Все новости

В Бурятии потерпевший сам оказался на скамье подсудимых
29.08.2022 в 09:00
Глава Бурятии поздравляет с Днем шахтера
28.08.2022 в 21:22
В Бурятии пьяная мать ножом и кухонной лопаткой отгоняла полицейских
28.08.2022 в 20:02
Жители республики взяли в долг три миллиарда рублей
28.08.2022 в 18:19
В районе Бурятии зафиксировали землетрясение
28.08.2022 в 18:11
В районе Бурятии мужчина пропал во время охоты
28.08.2022 в 17:21
В районе Бурятии пьяный водитель сбил велосипедиста
28.08.2022 в 16:00
В Улан-Удэ ищут дом для кота, который до самой старости будет котенком
28.08.2022 в 15:21
В Улан-Удэ с размахом прошел фестиваль «Русское лето»
28.08.2022 в 14:57
В Улан-Удэ открытие H&M вызвало ажиотаж
28.08.2022 в 14:17
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 августа

Читайте также
В Бурятии пьяная мать ножом и кухонной лопаткой отгоняла полицейских
Суд вынес приговор разбушевавшейся сельчанке
28.08.2022 в 20:02
В районе Бурятии зафиксировали землетрясение
Оно произошло на севере в Муйском районе
28.08.2022 в 18:11
В районе Бурятии мужчина пропал во время охоты
Его пустую лодку на берегу обнаружил напарник
28.08.2022 в 17:21
В районе Бурятии пьяный водитель сбил велосипедиста
Отсутствие водительских прав не помешало 18-летнему выпившему сельчанину сесть за руль УАЗа
28.08.2022 в 16:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru