В Бурятии потерпевший сам оказался на скамье подсудимых

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя села Аргада Курумканского района. Он обвинялся в даче заведомо ложных показаний в суде.«Мужчина, являясь потерпевшим по уголовному делу, в ходе предварительного следствия и судебного рассмотрения дела был предупрежден об ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Несмотря на это, с целью помочь избежать уголовной ответственности обвиняемому, гражданин изменил показания, которые давал в ходе следствия. Он дал заведомо ложные сведения о непричастности подсудимого к совершению тяжкого преступления, обвинив в содеянном двух других лиц», - рассказали в прокуратуре Бурятии.Суд признал сельчанина виновным и приговорил к 2 годам лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу.Фото: «Номер один»