Происшествия 29.08.2022 в 10:07

В Бурятии один водитель протаранил бетонный блок, а другой - электроопору

Два человека получили травмы
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии один водитель протаранил бетонный блок, а другой - электроопору
Два схожих ДТП произошли в минувшую субботу в Бурятии. Как сообщили в республиканском ГИБДД, утром в Заиграевском районе 52-летний водитель автомобиля «Киа Беста» в километре от села Эрхирик врезался в бетонные блоки. В результате аварии мужчина получил перелом лодыжки и был госпитализирован. К слову, ранее он был лишен водительских прав.


Вечером на ул. Березовой в селе Турунтаево 37-летний водитель «Мазды» не справился с управлением и врезался в электроопору. В результате аварии несовершеннолетняя пассажирка автомобиля получила перелом правого коленного сустава и была госпитализирована. Водителя и еще двух пассажиров после осмотра и оказания медицинской помощи отпустили домой.

Фото: ГИБДД Бурятии
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