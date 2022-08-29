В Бурятии один водитель протаранил бетонный блок, а другой - электроопору

Два схожих ДТП произошли в минувшую субботу в Бурятии. Как сообщили в республиканском ГИБДД, утром в Заиграевском районе 52-летний водитель автомобиля «Киа Беста» в километре от села Эрхирик врезался в бетонные блоки. В результате аварии мужчина получил перелом лодыжки и был госпитализирован. К слову, ранее он был лишен водительских прав.





Вечером на ул. Березовой в селе Турунтаево 37-летний водитель «Мазды» не справился с управлением и врезался в электроопору. В результате аварии несовершеннолетняя пассажирка автомобиля получила перелом правого коленного сустава и была госпитализирована. Водителя и еще двух пассажиров после осмотра и оказания медицинской помощи отпустили домой.Фото: ГИБДД Бурятии