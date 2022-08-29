Происшествия 29.08.2022 в 10:58

В Улан-Удэ опровергли информацию о наезде трамвая на пешехода

Со слов водителя, когда трамвай подъехал, женщина уже лежала на остановке
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ опровергли информацию о наезде трамвая на пешехода
В МУП «Управление трамвая» опровергли информацию о том, что сегодня в районе 10 утра трамвай сбил пешехода на остановке «Торговая площадь «Фортуна».

«Информация не является достоверной. Со слов водителя трамвая, женщина уже лежала на остановке. На место диспетчер вызвал скорую помощь и ГИБДД. Движение трамваев не остановлено. На месте работают оперативные службы», - сообщили на предприятии.

Напомним, днем 18 августа на остановке общественного транспорта «10-й корпус ВСГУТУ» от наезда трамвая погибла 82-летняя женщина.

Фото: «Номер один»
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