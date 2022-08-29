В Улан-Удэ росгвардеец реанимировал угоревшего кота

В Улан-Удэ находящейся на патрулировании группе задержания Росгвардии поступило сообщение о возгорании одной из квартир в многоэтажном доме Октябрьского района. Прибывшие на место происшествия росгвардейцы начали обход подъезда. На лестничной площадке они услышали плач женщины, на руках которой умирал кот.- Мы вывели хозяйку с котом на улицу. Минут двадцать я приводил кота в чувство, делал массаж сердца животному, продувал. Кот пришел в себя, но состояние его было тяжелым. Позже приехала соседка и отвезла кота в ветеринарную клинику,- рассказал старший сержант полиции Александр Суворов.Как оказывать первую медицинскую помощь животным, росгвардеец узнал из специальной литературы. Сам Александр Суворов очень любит животных - дома у него живут три кошки, одна из них инвалид, а также две собаки.Как сообщили в Росгвардии Бурятии, позже Александр обзванивал ветеринарные клиники, чтобы узнать дальнейшую судьбу кота, но, к сожалению, не нашел учреждение, куда поступало бы животное с отравлением угарным газом.Фото: Росгвардия Бурятии