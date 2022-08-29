Происшествия 29.08.2022 в 14:03
В Бурятии фермер завалил навозом берег реки
Теперь ему грозит крупный штраф
Текст: Константин Воронов
Бурприроднадзор выявил нарушение природоохранного законодательства в посёлке Челутай Заиграевского района.
Бурприроднадзор вынес предостережение и установил срок в месяц, чтобы фермер убрал отходы. Но нарушитель не исполнил предостережение. Ведомство было вынуждено обратиться в суд.
11 августа Заиграевский райсуд удовлетворил иск Бурприроднадзора. Согласно судебному решению, владелец фермерского хозяйства должен очистить от отходов берег реки. Иначе ему грозит большой штраф за ущерб окружающей среде, а в случае злостного уклонения от исполнения этого требования - уголовная ответственность.
Фото: Бурприроднадзор
«Местный владелец фермерского хозяйства складировал отходы животноводства на реке Челутай. Это нарушение в области охраны окружающей среды при размещении отходов и использование прибрежной защитной полосы водного объекта и водоохранной зоны водного объекта», - рассказали в ведомстве.
Бурприроднадзор вынес предостережение и установил срок в месяц, чтобы фермер убрал отходы. Но нарушитель не исполнил предостережение. Ведомство было вынуждено обратиться в суд.
11 августа Заиграевский райсуд удовлетворил иск Бурприроднадзора. Согласно судебному решению, владелец фермерского хозяйства должен очистить от отходов берег реки. Иначе ему грозит большой штраф за ущерб окружающей среде, а в случае злостного уклонения от исполнения этого требования - уголовная ответственность.
Фото: Бурприроднадзор
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