В Бурятии фермер завалил навозом берег реки

«Местный владелец фермерского хозяйства складировал отходы животноводства на реке Челутай. Это нарушение в области охраны окружающей среды при размещении отходов и использование прибрежной защитной полосы водного объекта и водоохранной зоны водного объекта», - рассказали в ведомстве.







Бурприроднадзор выявил нарушение природоохранного законодательства в посёлке Челутай Заиграевского района.Бурприроднадзор вынес предостережение и установил срок в месяц, чтобы фермер убрал отходы. Но нарушитель не исполнил предостережение. Ведомство было вынуждено обратиться в суд.11 августа Заиграевский райсуд удовлетворил иск Бурприроднадзора. Согласно судебному решению, владелец фермерского хозяйства должен очистить от отходов берег реки. Иначе ему грозит большой штраф за ущерб окружающей среде, а в случае злостного уклонения от исполнения этого требования - уголовная ответственность.Фото: Бурприроднадзор