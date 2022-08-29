В Улан-Удэ извращенец снимал на телефон моющихся в общежитиях студенток

Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 56-летнего мужчины, обвиняемого в незаконном сборе сведений о частной жизни лиц, составляющих личную тайну.«Вечером 29 июня обвиняемый после употребления спиртного пришел к общежитию одного из учебных заведений на бульваре Карла Маркса в Улан-Удэ. Там сквозь окно душевого помещения на первом этаже здания при помощи своего телефона тайно стал снимать девушку, принимавшую душ в обнаженном виде. В этот момент мужчину заметили прохожие, которые окрикнули его, а затем погнались и задержали. При осмотре в телефоне обвиняемого была обнаружена еще одна запись обнаженной девушки в душе, которую он также тайно с улицы через окно снял за несколько дней до задержания в другом общежитии города», - рассказали в следственном ведомстве.В настоящее время уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: pixabay.com