Происшествия 29.08.2022 в 15:18

В Улан-Удэ извращенец снимал на телефон моющихся в общежитиях студенток

Злоумышленника задержали прохожие
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ извращенец снимал на телефон моющихся в общежитиях студенток
Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 56-летнего мужчины, обвиняемого в незаконном сборе сведений о частной жизни лиц, составляющих личную тайну.

«Вечером 29 июня обвиняемый после употребления спиртного пришел к общежитию одного из учебных заведений на бульваре Карла Маркса в Улан-Удэ. Там сквозь окно душевого помещения на первом этаже здания при помощи своего телефона тайно стал снимать девушку, принимавшую душ в обнаженном виде. В этот момент мужчину заметили прохожие, которые окрикнули его, а затем погнались и задержали. При осмотре в телефоне обвиняемого была обнаружена еще одна запись обнаженной девушки в душе, которую он также тайно с улицы через окно снял за несколько дней до задержания в другом общежитии города», - рассказали в следственном ведомстве.

В настоящее время уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: pixabay.com
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