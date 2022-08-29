Происшествия 29.08.2022 в 16:16
В Бурятии задержан поджигатель, наводивший ужас на жителей Нового Уояна
Ущерб от действий злоумышленника составил около 2,5 миллионов рублей
Текст: Константин Воронов
В поселке Новый Уоян Северо-Байкальского района Бурятии полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в серии поджогов жилых и нежилых построек. За ночь злоумышленник уничтожил несколько строений.
Как отметили в МВД, в 2006 году подозреваемый был условно осужден за попытку поджога. Спустя год судимость была досрочно снята. Постоянного источника дохода он не имеет.
«В содеянном злоумышленник признался. В отношении которого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. По фактам поджогов возбуждены уголовные дела, расследование продолжается», - сообщили в МВД.
Фото: МВД Бурятии
«Установлена причастность 39-летнего местного жителя к трем эпизодам противоправных деяний, ущерб по которым составил около 2,5 миллионов рублей. Среди уничтоженного огнем имущества - трехквартирный деревянный дом с проживающей в одной из квартир семьей, студенческое общежитие и здание бывшего магазина. Также злоумышленник причастен к трем эпизодам поджогов ветхого, аварийного жилья. Отметим, в результате поджогов никто не пострадал», - рассказали в МВД Бурятии.
В полиции сообщили, что преступления фигурант совершил в состоянии опьянения, из хулиганских побуждений, полагая, что все подожжённые им строения являются ветхими. Как правило, он спичками поджигал мусор рядом с постройкой, убеждался в распространении возгорания и переходил к следующему «объекту». Спустя несколько часов мужчина был задержан полицейскими на одной из улиц поселка в шапке с прорезями для глаз и рабочих перчатках.
Как отметили в МВД, в 2006 году подозреваемый был условно осужден за попытку поджога. Спустя год судимость была досрочно снята. Постоянного источника дохода он не имеет.
«В содеянном злоумышленник признался. В отношении которого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. По фактам поджогов возбуждены уголовные дела, расследование продолжается», - сообщили в МВД.
Фото: МВД Бурятии
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