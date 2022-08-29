В Бурятии задержан поджигатель, наводивший ужас на жителей Нового Уояна

«Установлена причастность 39-летнего местного жителя к трем эпизодам противоправных деяний, ущерб по которым составил около 2,5 миллионов рублей. Среди уничтоженного огнем имущества - трехквартирный деревянный дом с проживающей в одной из квартир семьей, студенческое общежитие и здание бывшего магазина. Также злоумышленник причастен к трем эпизодам поджогов ветхого, аварийного жилья. Отметим, в результате поджогов никто не пострадал», - рассказали в МВД Бурятии.





В полиции сообщили, что преступления фигурант совершил в состоянии опьянения, из хулиганских побуждений, полагая, что все подожжённые им строения являются ветхими. Как правило, он спичками поджигал мусор рядом с постройкой, убеждался в распространении возгорания и переходил к следующему «объекту». Спустя несколько часов мужчина был задержан полицейскими на одной из улиц поселка в шапке с прорезями для глаз и рабочих перчатках.



