Происшествия 29.08.2022 в 16:39

В Закаменске потушили пожар в продовольственном магазине

Причиной возгорания стало короткое замыкание
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Текст: Константин Воронов
В Закаменске потушили пожар в продовольственном магазине
Вечером 28 августа на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о возгорании магазина в Закаменске. О происшествии сообщили работники охранной компании, которым на пульт пожарной сигнализации поступил сигнал о задымлении.

«По прибытию пожарные обнаружили плотное задымление на всей площади одноэтажного магазина и очаг возгорания внутри него. Создав два звена газодымозащитной службы, работники пожарной охраны ликвидировали огонь менее чем за 30 минут. Всего на месте работали 5 человек личного состава и 2 пожарные автоцистерны. Пострадавших нет», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

В результате пожара была повреждена отделка потолочного перекрытия и продукция смешанных товаров на площади 72 кв.м. Сумма ущерба устанавливается.

По предварительным данным, причиной возгорания стала перегрузка электросети. В магазине нескольких холодильников были включены в один пилот, из-за чего произошло короткое замыкание.

Фото: «Номер один»
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