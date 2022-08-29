В Закаменске потушили пожар в продовольственном магазине

Вечером 28 августа на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о возгорании магазина в Закаменске. О происшествии сообщили работники охранной компании, которым на пульт пожарной сигнализации поступил сигнал о задымлении.«По прибытию пожарные обнаружили плотное задымление на всей площади одноэтажного магазина и очаг возгорания внутри него. Создав два звена газодымозащитной службы, работники пожарной охраны ликвидировали огонь менее чем за 30 минут. Всего на месте работали 5 человек личного состава и 2 пожарные автоцистерны. Пострадавших нет», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.В результате пожара была повреждена отделка потолочного перекрытия и продукция смешанных товаров на площади 72 кв.м. Сумма ущерба устанавливается.По предварительным данным, причиной возгорания стала перегрузка электросети. В магазине нескольких холодильников были включены в один пилот, из-за чего произошло короткое замыкание.Фото: «Номер один»