Происшествия 29.08.2022 в 17:36

В Улан-Удэ врачи буквально по частям собрали мужчину, ставшего жертвой «Лексуса»

Шансов выжить у него практически не было
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ врачи буквально по частям собрали мужчину, ставшего жертвой «Лексуса»
В Улан-Удэ врачи спасли 30-летнего мужчину, получившего тяжелые травмы в ДТП декабре 2021 года. Авария произошла 16 декабря на лесовозной дороге между селами Тэгда и Унэгэтэй в Хоринском районе 59-летний водитель автомобиля «Лексус 570» выехал на встречную полосу и врезался в микрогрузовик «Мазда Титан» с дровами. В результате столкновения обе машины получили сильные механические повреждения. Наиболее серьезно пострадал грузовик – его кабина оказалась буквально расплющена.


В результате столкновения травмы получили 33-летний водитель и 30-летний пассажир микрогрузовика. Их госпитализировали.

Как рассказали сегодня в Минздраве Бурятии, экстренная помощь пациенту была оказана сразу же после аварии в Хоринской ЦРБ, где врачи выполнили противошоковые мероприятия с проведением экстренных операций. По стабилизации состояния мужчину санитарным транспортом увезли в Улан-Удэ.

 
При поступлении в РКБ состояние пациента было тяжёлым, вероятность летального исхода составляла 84%. У пострадавшего были множественные закрытые переломы костей таза, ребер, обеих голеней и стоп. Всего за время нахождения в РКБ мужчине выполнили 4 поэтапных операций. В одной из них по остеосинтезу костей таза одновременно участвовали четыре травматолога и два анестезиолога. Специалистам необходимо было анатомически точно сопоставить фрагменты поврежденных костей, а затем зафиксировать их специальными имплантами.


«Благодаря высококвалифицированной команде хирургов-травматологов, анестезиологов-реаниматологов, операционной бригады операция прошла успешно. Из 27 дней, проведённых в РКБ, 9 мужчина находился в отделении реанимации и интенсивной терапии, где был стабилизирован в результате слаженной работы реаниматологов. В итоге пациент был выписан в удовлетворительном состоянии, ему было рекомендовано соблюдение индивидуального ортопедического режима и дальнейшая длительная реабилитация», - рассказали в Минздраве.

 
Как признавался врачам сам мужчина, он не верил, что снова сможет ходить. По статистике, переломы костей таза сопровождаются большим количеством тяжелых, иногда приводящих к летальному исходу, осложнений: пролежни, пневмонии, выраженная деформация области таза, нарушения ходьбы и осанки вплоть до пожизненной инвалидности. Однако в июне 2022 года на контрольный осмотр мужчина пришел уже самостоятельно, без костылей.

Фото: Минздрав Бурятии, ГИБДД Бурятии
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