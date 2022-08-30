Происшествия 30.08.2022 в 09:14
Жительница Бурятии упала с моста в Селенгу
Тело несчастной сейчас ищут спасатели
Текст: Нина Павлова
29 августа около 22.00 часов спасателям поступило сообщение о том, что неизвестная девушка упала с моста в с. Тресково в Селенгу.
На место незамедлительно выехали спасатели, однако пока поиски результатов не дали.
На место незамедлительно выехали спасатели, однако пока поиски результатов не дали.
«Личность гражданки устанавливается. Всего к поисково-спасательным работам привлечено 6 человек, 3 единицы техники, в том числе МЧС России 3 сотрудника и 2 ед. техники»- сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.
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