Жительница Бурятии упала с моста в Селенгу

«Личность гражданки устанавливается. Всего к поисково-спасательным работам привлечено 6 человек, 3 единицы техники, в том числе МЧС России 3 сотрудника и 2 ед. техники» - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.

29 августа около 22.00 часов спасателям поступило сообщение о том, что неизвестная девушка упала с моста в с. Тресково в Селенгу.На место незамедлительно выехали спасатели, однако пока поиски результатов не дали.

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