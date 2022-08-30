В Бурятии в загоревшемся УАЗе погибла женщина

ДТП произошло накануне ночью в Курумканском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, 47-летний водитель автомобиля «УАЗ-31512», ехавший со стороны села Алла в направлении Улюнхана, не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся. После аварии автомобиль загорелся и был полностью уничтожен огнем.







В результате ДТП 46-летняя пассажирка скончалась на месте происшествия, водитель и еще один 40-летний пассажир с травмами, в том числе термическими ожогами, госпитализированы в больницу.Как отметили в Госавтоинспекции, прав у водителя УАЗа не было.Фото: ГИБДД Бурятии