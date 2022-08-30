В Улан-Удэ пьяный водитель грузовика протаранил скорую

Вечером 29 августа на дороге под мостом «Бегущая лань» в Улан-Удэ произошло ДТП. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, водитель микрогрузовика «Ниссан Атлас» врезался в автомобиль скорой помощи Территориального центра медицины катастроф.После аварии водитель грузовика сбежал с места происшествия, однако вскоре правоохранителям удалось его задержать. Оказалось, что мужчина был пьян. Результат его освидетельствования составил 1,21 мг/л.Фото: ГИБДД Бурятии