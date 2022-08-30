Происшествия 30.08.2022 в 09:48

В Улан-Удэ пьяный водитель грузовика протаранил скорую

Виновник аварии сбежал, но позже был задержан
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ пьяный водитель грузовика протаранил скорую
Вечером 29 августа на дороге под мостом «Бегущая лань» в Улан-Удэ произошло ДТП. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, водитель микрогрузовика «Ниссан Атлас» врезался в автомобиль скорой помощи Территориального центра медицины катастроф.

После аварии водитель грузовика сбежал с места происшествия, однако вскоре правоохранителям удалось его задержать. Оказалось, что мужчина был пьян. Результат его освидетельствования составил 1,21 мг/л.

Фото: ГИБДД Бурятии
Теги
ДТП

Все новости

На дороге в Бурятии столкнулись два юных деревенских байкера
30.08.2022 в 11:16
Капитальный ремонт
30.08.2022 в 10:55
В Улан-Удэ запущена линия по производству экологичного утеплителя - эковаты
30.08.2022 в 10:34
1 сентября в Улан-Удэ не будут продавать алкоголь
30.08.2022 в 10:33
Жители Улан-Удэ сдали сотрудникам ГИБДД пьяного водителя
30.08.2022 в 09:51
В Улан-Удэ пьяный водитель грузовика протаранил скорую
30.08.2022 в 09:48
Владимир Путин учредил две новые госнаграды
30.08.2022 в 09:45
В Бурятии в загоревшемся УАЗе погибла женщина
30.08.2022 в 09:22
Жительница Бурятии упала с моста в Селенгу
30.08.2022 в 09:14
Чиновники Бурятии – резерв для Москвы
29.08.2022 в 20:15
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 августа

Читайте также
На дороге в Бурятии столкнулись два юных деревенских байкера
После аварии один из участников происшествия оказался в больнице
30.08.2022 в 11:16
Жители Улан-Удэ сдали сотрудникам ГИБДД пьяного водителя
Мужчину задержали, в салоне также находились три пассажира с признаками алкогольного опьянения
30.08.2022 в 09:51
В Бурятии в загоревшемся УАЗе погибла женщина
Еще два человека госпитализированы
30.08.2022 в 09:22
Жительница Бурятии упала с моста в Селенгу
Тело несчастной сейчас ищут спасатели
30.08.2022 в 09:14
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru