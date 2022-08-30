Жители Улан-Удэ сдали сотрудникам ГИБДД пьяного водителя

«Госавтоинспекция благодарит граждан за своевременное реагирование на опасное поведение нарушителей за рулем» - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Информацию о водителях, управляющих транспортом в состоянии опьянения, либо лишенными права управления, можно передать в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 29-29-02, 29-29-99.

Вечером в понедельник в дежурную часть УГИБДД поступило сообщение от жителей Улан-Удэ о том, что на ул. Тулаева водитель автомобиля «Тойота Калдина» управляет транспортом с признаками опьянения. Информацию о марке машины и госномер передали экипажам ДПС.Указанный автомобиль сотрудники ГИБДД задержали. За рулем транспортного средства находился мужчина 1963 года рождения. Водитель и 3 пассажира иномарки находились в состоянии опьянения. Результат освидетельствования составил 1,35 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.В отношении нарушителя составлен административный протокол. Автомобиль помещен на штрафстоянку.