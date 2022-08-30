Происшествия 30.08.2022 в 09:51

Жители Улан-Удэ сдали сотрудникам ГИБДД пьяного водителя

Мужчину задержали, в салоне также находились три пассажира с признаками алкогольного опьянения
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Текст: Нина Павлова
Жители Улан-Удэ сдали сотрудникам ГИБДД пьяного водителя
Вечером в понедельник в дежурную часть УГИБДД поступило сообщение от жителей Улан-Удэ о том, что на ул. Тулаева водитель автомобиля «Тойота Калдина» управляет транспортом с признаками опьянения. Информацию о марке машины и госномер передали экипажам ДПС.

Указанный автомобиль сотрудники ГИБДД задержали. За рулем транспортного средства находился мужчина 1963 года рождения. Водитель и 3 пассажира иномарки находились в состоянии опьянения. Результат освидетельствования составил 1,35 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.




В отношении нарушителя составлен административный протокол. Автомобиль помещен на штрафстоянку.

«Госавтоинспекция благодарит граждан за своевременное реагирование на опасное поведение нарушителей за рулем»

- сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Информацию о водителях, управляющих транспортом в состоянии опьянения, либо лишенными права управления, можно передать в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 29-29-02, 29-29-99.

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