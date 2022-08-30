На дороге в Бурятии столкнулись два юных деревенских байкера

ДТП с участием мотоцикла и мопеда произошло вечером 29 августа на ул. Редковского в поселке Маловский Баунтовского района. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 14-летний водитель мотоцикла «Соник» выехал на полосу встречного движения и врезался в мопед «Рэйсер», которым управлял 18-летний парень.В результате аварии водитель мопеда получил травмы и был госпитализирован в районную больницу. Как отметили в Госавтоинспекции, оба участника происшествия не имели водительских прав.Фото: ГИБДД Бурятии