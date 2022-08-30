Житель Улан-Удэ обгорел, пытаясь потушить пожар

Днем 29 августа на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о том, что из квартиры двухэтажного брусового дома по ул. Денисова в Улан-Удэ идет плотный дым. К моменту прибытия огнеборцев пожар уже был ликвидирован местными жителями.Как сообщили в МЧС, в ходе тушения один человек получил ожоги головы, шеи и кистей рук на площади 10% и был госпитализирован. В результате возгорания огнём повреждена стена в квартире на площади 2 кв. м. Предварительно, пожар возник из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования.Вечером того же дня в поселке Комушка на улице Витебская загорелось неэксплуатируемое строение.«На момент прибытия первого подразделения огнеборцев строение было полностью объято огнём. Пожарным потребовалось около 30 минут, чтобы ликвидировать открытое горение. В результате пожара огнем уничтожено строение на площади 80 кв. м. Предварительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем», - рассказали в МЧС.Фото: МЧС Бурятии