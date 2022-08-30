Происшествия 30.08.2022 в 16:18

Девушка с сайта знакомств опустошила карманы улан-удэнца

Горожанин потерял крупную сумму, соблазнившись на «культурное» свидание
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Текст: Константин Воронов
Девушка с сайта знакомств опустошила карманы улан-удэнца
Днем 29 августа в полицию Улан-Удэ с заявлением о мошенничестве обратился 28-летний горожанин. Он сообщил, что неизвестные похитили с двух его банковских карт 43 тысячи рублей.

Полицейские выяснили, что несколькими днями ранее улан-удэнец на сайте знакомств познакомился с девушкой. Спустя некоторое время переписки она предложила продолжить общение в популярном мессенджере, а потом – сходить вместе на музыкальный концерт в театр. Собеседница уточнила, что уже купила билет на мероприятие, и скинула молодому в человеку ссылку на сайт-афишу, чтобы он мог приобрести билет на место рядом с ней.

Пройдя по указанной ссылке, гражданин ввёл необходимые для оплаты банковские данные – номер, срок действия банковской карты и защитный код на оборотной стороне и получил ряд уведомлений о списании денег. После сообщения девушки о том, что она не видит, что место рядом с ней выкуплено, он по её рекомендации повторил покупку. Затем, по её же совету, обратился в техподдержку, чтобы вернуть потраченные при первой попытке покупки билета деньги.

В «службе поддержки» клиента заверили: для возврата сбережений в указанной вкладке необходимо указать данные другой карты, куда будут перечислены средства. Требование заявитель выполнил, а когда увидел, что списания денег продолжились, понял, что подвергся обману (мошенники использовали сайт-дублер) и заблокировал банковские карты. Приятельница же перестала выходить на связь, а её аккаунт на сайте знакомств оказался заблокирован. В общей сумме злоумышленники похитили у улан-удэнца 43 тысячи рублей.

«Во избежание подобных случаев полиция Бурятии рекомендует гражданам приобретать товары только на официальных сайтах организаций и проверенных торговых площадках, а также пользоваться для этих целей дополнительной картой. Помните: предоставляя неизвестным номер банковской карты с защитным кодом на её оборотной стороне и информацией о сроке действия, вы фактически открываете неограниченный доступ к распоряжению вашими денежными средствами. Будьте бдительны», - призвали в МВД Бурятии.

Фото: pixabay.com
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