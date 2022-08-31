В Улан-Удэ дворовая собака искусала ребенка

«Собака отловлена, в отношении владельцев составлен административный протокол. Ещё раз напоминаем всем владельцам об ответственности за соблюдение привил содержания своих питомцев. Любое отступление может обернуться печальными последствиями» - сообщил консультант отдела благоустройства Комитета городского хозяйства Дмитрий Ларченко.

30 августа в мкрн Зверосовхоз по ул. Янтарная собака укусила 11-летнего ребёнка. Он пришёл в гости, собака крупной породы была без привязи в ограде. Ребёнок с рваными ранами доставлен в ДРКБ. После оказания медицинской помощи отпущен на амбулаторное лечение, сообщили в администрации Улан-Удэ.На место оперативно выехали представители Комитета городского хозяйства, службы отлова, администрации Октябрьского района, полицейские и др.