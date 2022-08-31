Происшествия 31.08.2022 в 09:20

В Улан-Удэ дворовая собака искусала ребенка

Мальчика с рваными ранами доставили в ДРКБ
A- A+
Текст: Нина Павлова
В Улан-Удэ дворовая собака искусала ребенка
30 августа в мкрн Зверосовхоз по ул. Янтарная собака укусила 11-летнего ребёнка. Он пришёл в гости, собака крупной породы была без привязи в ограде. Ребёнок с рваными ранами доставлен в ДРКБ. После оказания медицинской помощи отпущен на амбулаторное лечение, сообщили в администрации Улан-Удэ.



На место оперативно выехали представители Комитета городского хозяйства, службы отлова, администрации Октябрьского района, полицейские и др. 

«Собака отловлена, в отношении владельцев составлен административный протокол. Ещё раз напоминаем всем владельцам об ответственности за соблюдение привил содержания своих питомцев. Любое отступление может обернуться печальными последствиями»

- сообщил консультант отдела благоустройства Комитета городского хозяйства Дмитрий Ларченко.

Теги
собака

Все новости

В Улан-Удэ все готово к появлению мальчика с птичкой
31.08.2022 в 09:44
100 человек заразились клещевыми инфекциями в Бурятии
31.08.2022 в 09:34
В Бурятии контрабандисты не мелочатся
31.08.2022 в 09:31
Материнский капитал для жителей Бурятии может перевалить за миллион рублей
31.08.2022 в 09:30
В Улан-Удэ дворовая собака искусала ребенка
31.08.2022 в 09:20
Производителям молока в Бурятии помогут закупить оборудование для маркировки
31.08.2022 в 09:00
В Улан-Удэ некому водить автобусы и маршрутки
31.08.2022 в 06:00
Жители Бурятии в новогодние праздники будут отдыхать девять дней
30.08.2022 в 18:41
В Бурятии покупатели смартфонов в довесок получат ряд российских приложений
30.08.2022 в 18:25
Бригады скорой помощи в Бурятии могут пополнить студенты и выпускники вузов
30.08.2022 в 18:16
ЗУРХАЙ
с 31 августа по 6 сентября

Читайте также
В Бурятии контрабандисты не мелочатся
В числе таможенных преступлений лидирует контрабанда стратегически важных товаров
31.08.2022 в 09:31
Девушка с сайта знакомств опустошила карманы улан-удэнца
Горожанин потерял крупную сумму, соблазнившись на «культурное» свидание
30.08.2022 в 16:18
Забайкальцы поставили в Бурятию больных лошадей
Ветеринарные специалисты республики выявили несанкционированный ввоз лошадей с лептоспирозом
30.08.2022 в 13:36
В Бурятии нашли тело 73-летней сборщицы шиповника
Она ушла в тайгу еще 25 августа и пропала, ее поиски вели спасатели
30.08.2022 в 13:16
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru