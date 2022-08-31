Уроженка Бурятии рассказала о том, как на голову ее дочери упал кирпич с восьмого этажа

В паблике Аноним 03 бывшая жительница Бурятии рассказала душераздирающую историю о том, в какую беду попала их семья после переезда в Иркутск. По словам женщины, неизвестные мальчишки притаились на восьмом этаже дом и ждали, когда по улице кто-то пойдет. Волей случая первыми прохожими стали вышедшие из дома погулять во дворе две дочери автора анонимного поста. Кирпич упал на голову младшей девочке. И та получила тяжелейшую травму. После сложнейшей операции ребенок пришел в себя, но какие последствия ждут девочку, пока сказать сложно.«Откуда взялся кирпич в панельном доме? Мы сначала думали - упал с крыши. Нет, всё куда страшнее. Два мальчика занесли кирпич на восьмой этаж, дождались, когда кто-нибудь выйдет из подъезда и скинули. Их нашли тем же вечером, только нам полиция решила не раскрывать сей тайны. Узнали сегодня от соседей. Только чудом моя девочка выжила. Все наши друзья и родственники молятся о её здоровье, она сейчас между небом и землей как сказали шаманы. Молимся во всех дацанах, православные друзья сходили в церковь», - рассказала автор поста.По словам рассказчицы, старшая дочь нашла родителей тех самых мальчишек. Одна из них дала свой телефон, сказав, что будет помогать, чем сможет. Вторая мать вытолкала девушку за дверь, обматерив ее.