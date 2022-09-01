Происшествия 01.09.2022 в 09:03

В Бурятии сельчанина-драчуна отправили в колонию

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Текст: Константин Воронов
В Бурятии сельчанина-драчуна отправили в колонию
Баргузинский районный суд отправил в колонию-поселение местного жителя, который злостно уклонялся от назначенного ему наказания в виде ограничения свободы.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в сентябре 2021 года сельчанин был осужден за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести. Его приговорили к полутора годам ограничения свободы.

«Будучи ознакомленным с условиями отбывания наказания, гражданин систематически нарушал установленные ограничения. Без уважительных причин не являлся на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию, совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью), за которое осужден к лишению свободы условно», - рассказали в прокуратуре Бурятии.

В связи с этим по ходатайству уголовно-исполнительной инспекции, поддержанному прокуратурой, суд заменил сельчанину неотбытую часть наказания в виде ограничения свободы заменил на лишение свободы в колонии-поселении.

Фото: «Номер один»

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