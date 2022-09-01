В Бурятии пьяному водителю условный срок заменили на реальный

Тункинский районный суд вынес приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, пьяный мужчина, ранее лишенный водительских прав, сел за руль автомобиля и совершил ДТП. В результате здоровью малолетнего ребенка был причинен тяжкий вред.Суд признал сельчанина виновным и приговорил к 3 годам лишения свободы условно. Государственный обвинитель посчитал такой приговор слишком мягким и обжаловал его.Верховный суд Бурятии согласился с доводами прокурора и изменил приговор, назначив виновному лишения свободы в колонии-поселении.Фото: pixabay.com