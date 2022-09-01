Происшествия 01.09.2022 в 09:23

В Бурятии пьяному водителю условный срок заменили на реальный

По вине мужчины ребенок получил тяжелые травмы
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии пьяному водителю условный срок заменили на реальный
Тункинский районный суд вынес приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, пьяный мужчина, ранее лишенный водительских прав, сел за руль автомобиля и совершил ДТП. В результате здоровью малолетнего ребенка был причинен тяжкий вред.

Суд признал сельчанина виновным и приговорил к 3 годам лишения свободы условно. Государственный обвинитель посчитал такой приговор слишком мягким и обжаловал его.

Верховный суд Бурятии согласился с доводами прокурора и изменил приговор, назначив виновному лишения свободы в колонии-поселении.

Фото: pixabay.com
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