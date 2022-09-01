Происшествия 01.09.2022 в 11:55

В Бурятии пьяный водитель разбил автомобиль об забор

Мужчину госпитализировали, двум пассажирам иномарки оказали помочь на месте
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии пьяный водитель разбил автомобиль об забор
В Бурятии полицейские устанавливают обстоятельства ДТП в селе Бичура. Как сообщили в ГИБДД, по предварительным данным около 7 часов утра на перекрестке улиц Соломенникова и Советской 22-летний водитель «Тойоты Кресты» не справился с управлением, слетел с дороги и врезался в ограду дома.


В результате аварии водитель получил травмы и был госпитализирован в Бичурскую ЦРБ. Двух пассажиров иномарки после оказания помощи отпустили домой.


Известно, что водитель не имел прав и находился в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: ГИБДД Бурятии
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