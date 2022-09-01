В Бурятии квартирант спалил взятый в аренду дом

Вечером 31 августа на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании одноэтажного деревянного дома в городе Бабушкин. На момент прибытия огнеборцев дом горел изнутри. Пожарным потребовалось менее 30 минут для ликвидации возгорания. Происшествие обошлось без пострадавших.Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, дом принадлежал женщине, которая сдавала его в аренду, а сама проживала в Улан-Удэ.«По предварительным данным, причиной возгорания мог стать поджог. Со слов очевидцев и свидетелей, квартирант облил дом бензином изнутри, поджог и скрылся. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных органами внутренних дел, подозреваемый задержан», - рассказали в агентстве.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС