В Бурятии трактор упал с моста в реку, водитель погиб

Сегодня в 12.30 в МЧС Бурятии поступило сообщение о происшествии в Курумканском районе.«В 10 км от поселка Барагхан трактор совершил съезд с моста в реку Сормах. По предварительной информации, водитель трактора утонул. Для проверки информации на место выехали сотрудники МВД», - сообщили в МЧС.Фото: pixabay.com