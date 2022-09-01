Происшествия 01.09.2022 в 14:19
В Бурятии трактор упал с моста в реку, водитель погиб
На место происшествия выехали правоохранители
Текст: Константин Воронов
Сегодня в 12.30 в МЧС Бурятии поступило сообщение о происшествии в Курумканском районе.
«В 10 км от поселка Барагхан трактор совершил съезд с моста в реку Сормах. По предварительной информации, водитель трактора утонул. Для проверки информации на место выехали сотрудники МВД», - сообщили в МЧС.
Фото: pixabay.com
«В 10 км от поселка Барагхан трактор совершил съезд с моста в реку Сормах. По предварительной информации, водитель трактора утонул. Для проверки информации на место выехали сотрудники МВД», - сообщили в МЧС.
Фото: pixabay.com
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