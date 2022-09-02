Житель Улан-Удэ получил 5 лет колонии за нападения на офисы микрозаймов

В Улан-Удэ осужден 61-летний горожанин, обвиняемый в двух разбоях.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в середине февраля мужчина напал на офис точки микрозайма в Октябрьском районе. Сев за столик к менеджеру и пригрозив применением пистолета, якобы, лежащего у него в пакете, он потребовал выдать ему имеющиеся в кассе деньги. Забрав 6 тысяч рублей, злоумышленник скрылся.В конце марта он совершил аналогичное преступление в Советском районе. При этом сотруднице микрофинансовой компании фигурант нанес несколько ударов по голове металлической трубой, после чего, получив более 17,5 тысячи рублей, сбежал. Спустя три дня его задержали полицейские.Райсуд признал мужчину виновным и приговорил его к 5 годам колонии общего режима. Апелляционную жалобу осужденного о смягчении наказания Верховный суд Бурятии оставил без удовлетворения, приговор вступил в законную силу.Фото: «Номер один»