В Бурятии три человека оказались в больнице по вине водителя без прав

ДТП произошло вечером 1 сентября на автодороге неподалеку от Закаменска. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 31-летний водитель «Тойоты Камри», не имеющий прав, при обгоне совершил боковое столкновение с «Тойотой Алион».В результате аварии травмы получили 46-летний водитель «Алиона» и два находившихся в салоне 11-летних мальчика. Их госпитализировали в районную больницу.Фото: ГИБДД Бурятии