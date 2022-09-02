Происшествия 02.09.2022 в 09:36

В Бурятии три человека оказались в больнице по вине водителя без прав

В числе пострадавших двое детей
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии три человека оказались в больнице по вине водителя без прав
ДТП произошло вечером 1 сентября на автодороге неподалеку от Закаменска. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 31-летний водитель «Тойоты Камри», не имеющий прав, при обгоне совершил боковое столкновение с «Тойотой Алион».

В результате аварии травмы получили 46-летний водитель «Алиона» и два находившихся в салоне 11-летних мальчика. Их госпитализировали в районную больницу.

Фото: ГИБДД Бурятии
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