В Улан-Удэ автомобиль насмерть сбил женщину-дворника

– Уважаемые автомобилисты, просим не садиться в нетрезвом состоянии за руль. Вы представляете угрозу не только себе, но и другим участникам дорожного движения. Валентина была хорошим специалистом, коллегой, женой, матерью. Приносим соболезнования родным и близким, – сообщил и.о. директора МБУ «Комбинат по благоустройству» Сергей Ермоев.





Как сообщили в ГИБДД Бурятии, за рулем сбившей женщину «Тойоты RAV 4» находился 20-летний водитель.



«У водителя установлено состояние алкогольного опьянения, также у него небольшой стаж вождения – 1,5 года», - рассказали в Госавтоинспекции.













Трагическое происшествие случилось сегодня утром на улице Борсоева возле памятника «Гостеприимная Бурятия». Как сообщили в мэрии города, автомобиль насмерть сбил 53-летнюю уборщицу территории, которая собирала мусор. Женщина шла навстречу автомобилю по краю проезжей части односторонней дороги в сторону ст. Дивизионная. По предварительной версии, водитель наехал на бордюрный камень, а затем сбил женщину. У погибшей осталась дочь.Прибывшие сотрудники ДПС на месте провели медицинское освидетельствование, поскольку у водителя имелись признаки алкогольного опьянения.Фото: мэрия Улан-Удэ