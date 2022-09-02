Иркутянин погиб на Байкале во время испытаний новой лодки

«Как стало известно, двое мужчин приехали из города Иркутска, чтобы испытать новую резиновую лодку, но, к сожалению, это закончилось трагедией. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства происшествия» - добавили в ведомстве.

1 сентября в обед спасателям поступило сообщение о том, что в заливе Мухор озера Байкал в 20 метрах от береговой линии перевернулась резиновая весельная лодка. В воде без спасательных жилетов оказались два человека. До приезда спасателей 56-летнему мужчине удалось доплыть до берега. Второй пропал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской областиВ ходе обследования акватории залива Мухор Малого моря тело 67-летнего иркутянина было найдено в пяти метрах от берега. Глубина в районе происшествия - не более трех метров.