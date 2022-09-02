Происшествия 02.09.2022 в 10:04
В Бурятии достали упавший с моста трактор и тело погибшего водителя
Сам мост не пострадал
Текст: Константин Воронов
Как сообщили в МЧС Бурятии, местные жители достали из реки трактор, который упал с моста днем 1 сентября.
«Трактор из реки извлечен силами местного населения, тело водителя передано сотрудникам полиции. Разрушения моста нет, он в проезжем состоянии», - рассказали в МЧС.
Напомним, происшествие случилось в Курумканском районе в 10 км от села Барагхан.
«64-летний водитель трактора МТЗ-82, следуя по проселочной дороге, не спарился с управлением и совершил съезд с моста в реку Сормах. В результате ДТП мужчина скончался на месте происшествия», - сообщили в ГИБДД.
Фото: ГИБДД Бурятии
«Трактор из реки извлечен силами местного населения, тело водителя передано сотрудникам полиции. Разрушения моста нет, он в проезжем состоянии», - рассказали в МЧС.
Напомним, происшествие случилось в Курумканском районе в 10 км от села Барагхан.
«64-летний водитель трактора МТЗ-82, следуя по проселочной дороге, не спарился с управлением и совершил съезд с моста в реку Сормах. В результате ДТП мужчина скончался на месте происшествия», - сообщили в ГИБДД.
Фото: ГИБДД Бурятии
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