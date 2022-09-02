Происшествия 02.09.2022 в 14:28
В Бурятии из-за неосторожного обращения с огнем сгорело 420 тонн сена
Сумма ущерба устанавливается
Текст: Константин Воронов
Днем 1 сентября пожарным поступило сообщение о возгорании покосов в местности Мухино села Гурульба в Иволгинском районе Бурятии. На момент прибытия огнеборцев горела трава и сено на площади 15 га.
«На борьбу с пожаром были привлечены 19 пожарных и 4 автоцистерны. Для ликвидации возгорания огнеборцам потребовалось около четырех часов. В результате пожара огнем уничтожено 420 тонн сена и скошенная трава на площади 15 га», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Сумма ущерба устанавливается. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.
Фото: «Номер один»
«На борьбу с пожаром были привлечены 19 пожарных и 4 автоцистерны. Для ликвидации возгорания огнеборцам потребовалось около четырех часов. В результате пожара огнем уничтожено 420 тонн сена и скошенная трава на площади 15 га», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Сумма ущерба устанавливается. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.
Фото: «Номер один»
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