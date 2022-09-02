Мэрия Улан-Удэ окажет помощь в организации похорон погибшей сотрудницы

Напомним, сегодня утром автомобиль «Тойота RAV 4» насмерть сбил 53-летнюю уборщицу территории, которая собирала мусор. Женщина шла навстречу автомобилю по краю проезжей части односторонней дороги в сторону ст. Дивизионная.





Администрация Улан-Удэ окажет помощь в организации похорон семье сотрудницы Комбината по благоустройству, которая погибла сегодня утром в результате наезда автомобиля.«Валентина Андроновна проработала в Комбинате шестнадцать лет. Она пользовалась уважением коллег, была хорошим специалистом, коллегой, женой и матерью. Администрация Улан-Удэ приносит соболезнования родным и близким», - сообщили в мэрии города.По данным ГИБДД, 20-летний водитель автомобиля был пьян.Фото: «Номер один»