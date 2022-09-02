Житель Улан-Удэ озверел после выпитого антисептика и убил собутыльника

Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 48-летнего жителя Улан-Удэ, обвиняемого в убийстве.Как рассказали в следственном ведомстве, обвиняемый проживал в квартире одного из домов на окраине Улан-Удэ. Вечером 10 июня у себя дома с компанией приятелей он употреблял спиртосодержащую жидкость из флаконов с косметическими средствами для рук. Спустя некоторое время между хозяином и одним из гостей на фоне алкогольного опьянения произошла ссора, переросшая в потасовку. В ее ходе обвиняемый схватил нож и нанес им множество ударов в шею и спину противника, а также кулаками и коленом - по голове и телу.Другие собутыльники чуть позже успокоили нападавшего, отобрали у него нож, перенесли потерпевшего в дальнюю часть комнаты и оставили на полу, после чего допили спиртное и покинули квартиру. Обвиняемый не стал оказывать мужчине, который еще подавал признаки жизни, какую-либо помощь и просто лег спать.Следующим утром он обнаружил потерпевшего мертвым, попытался вынести его на улицу, но, испачкав подъезд, испугался, вернул тело в квартиру и оставил в ванной. Затем мужчина стал замывать следы, обработал полы моющим средством, после чего направился в магазин за очередной порцией спиртного. Там он повстречал сожительницу потерпевшего, которой после совместного употребления алкоголя признался в совершенном преступлении.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: Следственный комитет Бурятии