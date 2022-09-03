Происшествия 03.09.2022 в 10:30

В Бурятии подростков унесло в открытый Байкал

Чтобы их спасти потребовалось 24 человека и 6 единиц техники
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Текст: Станислав Сергеев
В Бурятии подростков унесло в открытый Байкал
Вчера вечером в МЧС поступило сообщение о том, что вблизи города Бабушкин, между местностями Галерея и Старые очистные на акватории озера Байкал, примерно в 1 км от берега на резиновой лодке дрейфуют 2 человека.

На место выехали спасатели Посольского ПСП МЧС России. Дополнительно были привлечены спасатели Никольского ПСП БПСО МЧС России на скоростном катере "Мангуст" (4 человека, 1 единица техники). 

После спасательной операции оба подростка были доставлены на берег силами местного населения в удовлетворительном состоянии. Спасатели вернулись в пункт постоянной дислокации.

Всего было привлечено: 24 человека, 6 единиц техники, в том числе МЧС России 7 человек и 4 единицы техники.

Фото: «Номер один»
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