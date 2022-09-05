Происшествия 05.09.2022 в 09:13

Директора «Улан-Удэстройзаказчика» осудили за взятку и превышение полномочий

Анна Глазкова получила условный срок
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Текст: Константин Воронов
Директора «Улан-Удэстройзаказчика» осудили за взятку и превышение полномочий
Октябрьский райсуд Улан-Удэ вынес приговор в отношении бывшего руководителя МУ «Улан-Удэстройзаказчик» Анны Глазковой. Она обвинялась в превышении должностных полномочий и получение взятки.

«Находясь в должности директора муниципального учреждения, женщина незаконно заключила дополнительное соглашение с подрядчиком об увеличении аванса по муниципальному контракту. Данный контракт был заключен в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» на строительство автомобильной дороги от 102 до 118 квартала в Улан-Удэ. В результате преступных действий при невыполненных работах на сумму свыше 22 млн рублей подрядчику перечислена оплата, бюджетные средства использованы не по назначению», - рассказали в прокуратуре Бурятии.

Кроме того, за незаконное изменение условий муниципального контракта по другому объекту от коммерческого директора подрядной организации Глазкова получила взятку в размере 20 тыс. рублей.

Суд признал экс-директора виновной и приговорил ее к 3,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Также Анна Глазкова лишена права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на 2 года.

Напомним, Анна Глазкова возглавляла «Улан-Удэстройзаказчик» с 2020 до весны 2021 года, когда ее на этом посту сменил Максим Большаков. Во время работы на посту директора учреждения она успела получить выговор за срыв начала отопительного сезона в сотых кварталах Улан-Удэ.

Фото: «Номер один»
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взятка превышение полномочий

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