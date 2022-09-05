Происшествия 05.09.2022 в 09:27
В Бурятии сбитый фурой молодой человек скончался в больнице
ДТП произошло на пешеходном переходе
Текст: Константин Воронов
Как сообщили сегодня в ГИБДД Бурятии, 21-летний молодой человек, сбитый фурой в поселке Сотниково, от полученных травм скончался в больнице.
Напомним, днем 4 сентября на улице Трактовой возле торгового центра «Салют» 34-летний водитель грузовика «Фретлайнер» сбил парня, переходившего дорогу по пешеходному переходу. Пострадавший получил тяжелые травмы и был госпитализирован.
Фото: ГИБДД Бурятии
Напомним, днем 4 сентября на улице Трактовой возле торгового центра «Салют» 34-летний водитель грузовика «Фретлайнер» сбил парня, переходившего дорогу по пешеходному переходу. Пострадавший получил тяжелые травмы и был госпитализирован.
Фото: ГИБДД Бурятии
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