В Бурятии пьяный водитель угробил пассажира

Смертельное ДТП произошло днем 4 сентября на автодороге от села Окино Ключи в село Топка. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 37-летний пьяный водитель автомобиля «Ниссан Террано» не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся.В результате аварии 37-летний пассажир автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия.Фото: ГИБДД Бурятии