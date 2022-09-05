Происшествия 05.09.2022 в 09:36

В Бурятии пьяный водитель угробил пассажира

Мужчина не справился с управлением и перевернулся
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии пьяный водитель угробил пассажира
Смертельное ДТП произошло днем 4 сентября на автодороге от села Окино Ключи в село Топка. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 37-летний пьяный водитель автомобиля «Ниссан Террано» не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся.

В результате аварии 37-летний пассажир автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия.

Фото: ГИБДД Бурятии
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