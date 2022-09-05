В Улан-Удэ упавший контейнер заблокировал движение трамваев

Как сообщили в ГИБДД Бурятии, в результате происшествия никто не пострадал. Сотрудники Госавтоинспекции выехали на место для регулирования дорожного движения, которое сейчас затруднено.





По состоянию на 12:37 движение трамвая №4 с кольца 20а квартал на Мелькомбинат было восстановлено.



Сегодня около 11:34 в Улан-Удэ было остановлено движение трамвая №4 с кольца 20а квартал на Мелькомбинат. Причиной блокировки движения стал контейнер, упавший с грузовика рядом с рельсами в районе Крестьянского рынка, сообщили в МУП «Управление трамвая».Фото: мэрия Улан-Удэ