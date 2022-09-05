Происшествия 05.09.2022 в 14:21

В Бурятии сгорел дом на берегу Байкала

Пожарные тушили строение около двух часов
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии сгорел дом на берегу Байкала
Ночью 4 сентября пожарным поступило сообщение от местных жителей о возгорании дома в селе Гремячинск.

«На момент прибытия огнеборцев горела кровля и стены двухэтажного деревянного дома. С огнем боролись 5 пожарных, 1 доброволец и 3 единицы техники. Для тушения пожара потребовалось около двух часов. В результате возгорания повреждена кровля и стены второго этажа на общей площади 100 квадратных метров», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.


В момент возгорания хозяин дома отсутствовал. Со слов соседей, дом использовался как дача. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электроприбора.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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