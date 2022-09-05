В Бурятии сгорел дом на берегу Байкала

«На момент прибытия огнеборцев горела кровля и стены двухэтажного деревянного дома. С огнем боролись 5 пожарных, 1 доброволец и 3 единицы техники. Для тушения пожара потребовалось около двух часов. В результате возгорания повреждена кровля и стены второго этажа на общей площади 100 квадратных метров», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.





Ночью 4 сентября пожарным поступило сообщение от местных жителей о возгорании дома в селе Гремячинск.В момент возгорания хозяин дома отсутствовал. Со слов соседей, дом использовался как дача. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электроприбора.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС