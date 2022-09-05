Происшествия 05.09.2022 в 17:21

Жительница Бурятии зарезала сожителя, требовавшего подать ему обед

Сельчанка не стерпела упреков и оскорблений, которыми осыпал ее пьяный мужчина
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Текст: Константин Воронов
Жительница Бурятии зарезала сожителя, требовавшего подать ему обед
Днем 3 сентября в одном из домов улуса Загустай произошло убийство 49-летнего мужчины. По подозрению в совершении преступления правоохранители задержали 35-летнюю сожительница покойного. В ходе допроса женщина дала подробные показания об обстоятельствах происшествия.

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, 3 сентября с утра сожитель обвиняемой употреблял спиртное в компании знакомых, после чего около полудня вернулся пьяным домой и стал предъявлять претензии, что не готов обед. Женщина стирала вещи, но отложила работу и начала собирать на стол. В это время сожитель, лежа на кровати, продолжил выкрикивать упреки и оскорбления. Обвиняемая некоторое время слушала их, но затем не стерпела, взяла со стола кухонный нож, подошла к мужчине и нанесла удар клинком в живот. После этого, опомнившись, она побежала за фельдшером, с которым вскоре вернулась домой. Однако к этому времени потерпевший скончался.

«В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Для проверки версии о том, что преступление обвиняемая совершила в состоянии аффекта, вызванного длительной психотравмирующей ситуацией в семье на фоне поведения сожителя, в отношении нее будет назначена и проведена комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза. Окончательная правовая оценка действиям женщины будет дана на основании всех собранных по делу доказательств, с учетом выводов экспертов», - сообщили в следственном ведомстве.  

Фото: Следственный комитет Бурятии
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