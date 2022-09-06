Происшествия 06.09.2022 в 09:13
В Бурятии пьяный водитель улетел в кювет
Мужчина госпитализирован
Текст: Константин Воронов
ДТП произошло днем 5 сентября на автодороге «Гусиноозерск – Петропавловка – Закаменск» в 3 км от села Нижний Ичетуй. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 56-летний водитель автомобиля «Тойота Королла Филдер» не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся.
В результате аварии водитель получил травмы и был доставлен в районную больницу. Как отметили в Госавтоинспекции, мужчина был пьян и не имел водительских прав.
Фото: ГИБДД Бурятии
В результате аварии водитель получил травмы и был доставлен в районную больницу. Как отметили в Госавтоинспекции, мужчина был пьян и не имел водительских прав.
Фото: ГИБДД Бурятии
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