Происшествия 06.09.2022 в 09:22

Два человека попали в больницу после ДТП на трассе в Бурятии

Водитель «Тойоты» врезался в стоявший у обочины «Лэнд Ровер»
A- A+
Текст: Константин Воронов
Два человека попали в больницу после ДТП на трассе в Бурятии
ДТП с пострадавшими произошло утром 5 сентября на трассе «Байкал» в районе станции Мишиха. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 23-летний водитель автомобиля «Тойота Виндом», ехавший со стороны Иркутска, врезался в остановившийся у обочины «Лэнд Ровер».


В результате аварии 2 пассажира «Тойоты» получили травмы и были госпитализированы.

Фото: ГИБДД Бурятии
Теги
ДТП

Все новости

Транспортные полицейские направили в суд дело о ложном минировании аэровокзала Улан-Удэ
06.09.2022 в 10:12
Глава Бурятии оказался здоров
06.09.2022 в 10:04
Газпромбанк поможет Бурятии расширить финансовые возможности региона
06.09.2022 в 09:53
В Бурятии опасный рецидивист вновь совершил убийство
06.09.2022 в 09:41
В Бурятии заместитель прокурора быстро получил повышение
06.09.2022 в 09:30
Два человека попали в больницу после ДТП на трассе в Бурятии
06.09.2022 в 09:22
В Бурятии пьяный водитель улетел в кювет
06.09.2022 в 09:13
Молодогвардейцы Бурятии отправились в ДНР с гуманитарной миссией
05.09.2022 в 21:48
Житель Улан-Удэ убил сестру 50 ударами ножа из-за пустующего дома родителей
05.09.2022 в 18:22
В Бурятии скончался 102-летний ветеран войны
05.09.2022 в 17:49
ЗУРХАЙ
с 31 августа по 6 сентября

Читайте также
Транспортные полицейские направили в суд дело о ложном минировании аэровокзала Улан-Удэ
Пьяный 52-летний горожанин действовал из хулиганских побуждений, но пытался маскироваться  
06.09.2022 в 10:12
В Бурятии опасный рецидивист вновь совершил убийство
Теперь ближайшие 12 лет сельчанин проведет в колонии
06.09.2022 в 09:41
В Бурятии пьяный водитель улетел в кювет
Мужчина госпитализирован
06.09.2022 в 09:13
Житель Улан-Удэ убил сестру 50 ударами ножа из-за пустующего дома родителей
Мужчина пытался отрицать вину, но коллегия присяжных сочла доказательства следствия более убедительными
05.09.2022 в 18:22
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru