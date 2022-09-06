Происшествия 06.09.2022 в 09:22
Два человека попали в больницу после ДТП на трассе в Бурятии
Водитель «Тойоты» врезался в стоявший у обочины «Лэнд Ровер»
Текст: Константин Воронов
ДТП с пострадавшими произошло утром 5 сентября на трассе «Байкал» в районе станции Мишиха. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 23-летний водитель автомобиля «Тойота Виндом», ехавший со стороны Иркутска, врезался в остановившийся у обочины «Лэнд Ровер».
В результате аварии 2 пассажира «Тойоты» получили травмы и были госпитализированы.
Фото: ГИБДД Бурятии
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