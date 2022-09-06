Два человека попали в больницу после ДТП на трассе в Бурятии

ДТП с пострадавшими произошло утром 5 сентября на трассе «Байкал» в районе станции Мишиха. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 23-летний водитель автомобиля «Тойота Виндом», ехавший со стороны Иркутска, врезался в остановившийся у обочины «Лэнд Ровер».







В результате аварии 2 пассажира «Тойоты» получили травмы и были госпитализированы.Фото: ГИБДД Бурятии