В Бурятии опасный рецидивист вновь совершил убийство

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя поселка Саган-Нур, обвиняемого в убийстве и краже.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в мае 2022 года пьяный мужчина из-за ревности к своей супруге нанес знакомому сельчанину два удара ножом в грудь и шею. От полученных повреждений потерпевший скончался. Покидая место преступления, подсудимый похитил телефон и пепельницу, принадлежащие убитому.Суд признал мужчину виновным и, с учетом предыдущих судимостей за тяжкие преступления, приговорил его к 12 годам колонии особого режима с ограничением свободы на 1 год.Фото: «Номер один»