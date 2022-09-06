Происшествия 06.09.2022 в 10:57
6 домов в Улан-Удэ остались без воды из-за свища
Ориентировочно аварию устранят к двум часам дня
Текст: Константин Воронов
6 сентября на ул. Хоца Намсараева в Улан-Удэ из-за утечки на сетях водоснабжения произошёл выход воды из колодца на проезжую часть.
«Ремонтные бригады оперативно прибыли на место аварийной ситуации. В 09.10 ч. холодное водоснабжение было ограничено. Причины утечки установлены - свищ на стальном трубопроводе диаметром 100 мм», - рассказали в «Водоканале».
В настоящее время идет подготовка к проведению земляных работ. Без холодной воды остались шесть многоквартирных домов.
«На объекте работают две ремонтные бригады и 3 единицы спецтехники. Подача холодного водоснабжения будет восстановлена ориентировочно в 14 часов. Подвоз воды организован. Автоцистерны курсируют по адресам», - сообщили на предприятии.
Фото: «Водоканал»
«Ремонтные бригады оперативно прибыли на место аварийной ситуации. В 09.10 ч. холодное водоснабжение было ограничено. Причины утечки установлены - свищ на стальном трубопроводе диаметром 100 мм», - рассказали в «Водоканале».
В настоящее время идет подготовка к проведению земляных работ. Без холодной воды остались шесть многоквартирных домов.
«На объекте работают две ремонтные бригады и 3 единицы спецтехники. Подача холодного водоснабжения будет восстановлена ориентировочно в 14 часов. Подвоз воды организован. Автоцистерны курсируют по адресам», - сообщили на предприятии.
Фото: «Водоканал»