Происшествия 06.09.2022 в 11:13

В Улан-Удэ не стали возбуждать уголовное дело за покусанного собаками ребенка

Однако в счет компенсации морального вреда с мэрии взыскали 200 тысяч
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ не стали возбуждать уголовное дело за покусанного собаками ребенка
Прокуратура Железнодорожного района Улан-Удэ выиграла иск к мэрии о взыскании компенсации морального вреда в пользу покусанного собаками ребенка.

Происшествие случилось в мае этого года в поселке Загорск. 7-летний мальчик пошел в гости к другу, рядом с домом которого находились неогороженные участки. Оттуда на ребенка напали три собаки. Искусанный животными мальчик попал в больницу.

Позже представители службы отлова поймали в этом районе 11 собак, две из которых подходили под описание напавших на мальчика.

По факту нападения собак на ребенка Следственный комитет Бурятии проводил проверку на предмет возможной халатности чиновников городской администрации. Однако уголовное дело в итоге возбуждать не стали.

«В ходе проверки следователь пришел к выводу, что в целом Комитет городского хозяйства принимает достаточные меры по борьбе с безнадзорными животными. Заявки горожан на отлов собак отрабатываются в штатном режиме. Заявок на отлов животных из района, где случилось происшествие, не поступало», - пояснили «Номер один» в следственном ведомстве.

Тем не менее, ответить за случившееся хотя бы материально городу все же пришлось.

«В соответствии с законом организация отлова безнадзорных животных на территории Улан-Удэ возложена на орган местного самоуправления», констатировали в прокуратуре и подали иск в суд. Железнодорожный райсуд Улан-Удэ с доводами надзорного ведомства согласился, взыскав с администрации города в пользу ребенка компенсацию морального вреда в размере 200 тыс. рублей. Правда, решение еще не вступило в законную силу.

Фото: pixabay.com
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