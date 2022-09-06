Частная компания оставила без воды весь Левый берег Улан-Удэ

Как оказалось, при проведении производственных и земляных работ подрядная организация «СМП-10» повредила два кабеля электропередачи. В результате произошло полное отключение электроэнергии на одной из крупнейших насосных станций, которые обеспечивают холодным водоснабжением весь Левобережный район Улан-Удэ, а также мкрн Сокол, Аэропорт, Поселье, Солдатский.



