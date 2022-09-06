Происшествия 06.09.2022 в 11:53
Частная компания оставила без воды весь Левый берег Улан-Удэ
В ходе земляных работ был поврежден электрокабель, питающий насосную станцию
Текст: Константин Воронов
6 сентября в аварийно-диспетчерскую службу городского «Водоканала» поступил сигнал от сотрудника водонасосной станции предприятия об отключении электроэнергии.
«По предварительным данным, без холодного водоснабжения находится около 10 тысяч человек. В данный момент сотрудники городского «Водоканала» находятся на объекте. Также туда оперативно прибыли представители ПЭО ГЭС филиала «Россети». Ремонтно-восстановительные работы продолжаются. Подвоз воды организован»», - сообщили в «Водоканале».
Напомним, в ночь с 4 на 5 сентября из-за аварийной ситуации на повысительной насосной станции в сотых кварталах, владельцем которой является строительная компания «Бест Плюс», около пяти тысяч горожан остались без холодной воды.
Фото: «Водоканал»
Как оказалось, при проведении производственных и земляных работ подрядная организация «СМП-10» повредила два кабеля электропередачи. В результате произошло полное отключение электроэнергии на одной из крупнейших насосных станций, которые обеспечивают холодным водоснабжением весь Левобережный район Улан-Удэ, а также мкрн Сокол, Аэропорт, Поселье, Солдатский.
«По предварительным данным, без холодного водоснабжения находится около 10 тысяч человек. В данный момент сотрудники городского «Водоканала» находятся на объекте. Также туда оперативно прибыли представители ПЭО ГЭС филиала «Россети». Ремонтно-восстановительные работы продолжаются. Подвоз воды организован»», - сообщили в «Водоканале».
Напомним, в ночь с 4 на 5 сентября из-за аварийной ситуации на повысительной насосной станции в сотых кварталах, владельцем которой является строительная компания «Бест Плюс», около пяти тысяч горожан остались без холодной воды.
Фото: «Водоканал»
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