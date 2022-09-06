Происшествия 06.09.2022 в 13:46

В Бурятии пожар оставил две семьи без крыши над головой

Причиной возгорания стало короткое замыкание
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии пожар оставил две семьи без крыши над головой
Ночью 6 сентября на единый номер вызова экстренных служб «Система 112» поступило сообщение о возгорании дома в селе Ярцы Прибайкальского района Бурятии. На момент прибытия огнеборцев огнем была охвачена нежилая квартира и кровля трехквартирного деревянного дома на площади 200 квадратных метров. Жильцы двух жилых квартир эвакуировались самостоятельно в безопасное место.

 
«В результате пожара нежилая квартира выгорела изнутри на площади 50 кв.м, кровля уничтожена огнем на площади 150 кв.м. Благодаря оперативной, слаженной работе пожарных распространения огня на две жилые квартиры удалось избежать», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

 
По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание в распределительной коробке на вводе в дом.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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