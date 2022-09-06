В Бурятии девушка спрыгнула с моста и утонула

Еще 29 августа в 22:40 спасатели выехали на вызов, получив сообщение о том, что в селе Тресково Кабанского района девушка спрыгнула с моста. Личность гражданки тогда устанавливалась.После продолжительных поисков тело 26-летней девушки было поднято в Брянске Кабанского района, сообщает МЧС Бурятии. Причина, побудившая девушку пойти на такой шаг, пока не сообщается.Фото: Pixabay.com